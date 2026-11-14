स्काउट और लव गिल के विवाद पर भड़कीं गौहर खान, बोलीं- अंजान बनने का नाटक करना बेहद गलत

Gauahar Khan Post On Scout and Love Gill Controversy: सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों रिश्तों की परिभाषाएं हर दिन बदलती नजर आ रही हैं। घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच आपसी समीकरण किस तरह तनावपूर्ण हो रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल (Love Gill) के बीच चल रहे ड्रामे ने नया मोड़ ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब 'बिग बॉस 7' की विनर और मशहूर अभिनेत्री गौहर खान (Gauahar Khan) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गौहर ने लव गिल के हालिया बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया।