‘व्यूज के लिए कितना गिरोगे?’ जेंडर चेंज वीडियो पर पैपराजी पर भड़के दिग्विजय राठी

Digvijay Rathee Viral Video: बिग बॉस 18 में नजर आ चुके रियलिटी शो स्टार दिग्विजय राठी ने मुंबई में एक जिम के बाहर के अपने वीडियो वायरल करने के लिए पैपराजी पेजों को आड़े हाथों लिया है। जिम के बाहर उन्हें फोटोग्राफर्स के साथ अच्छे से बातचीत करते देखा गया था, लेकिन बाद में ये वीडियो वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके लुक और लंबे बालों को लेकर भद्दे कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने तो ऐसे कैप्शन भी लिखे, मानो उन्होंने अपना जेंडर (लिंग) बदल लिया हो।