‘तुझे वश में करना आसान है’, घर में खुला रिश्तों और मैनिपुलेशन का कच्चा चिट्ठा, आम्रपाली की बातों से सन्न रह गए स्काउट

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आम्रपाली ने लव गिल और पारिवारिक समीकरणों पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार इंसान बार-बार एक ही दलदल यानी 'शिट होल' में खुद को कैसे फंसा सकता है। आम्रपाली ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट (आत्मसम्मान) को ताक पर रख रहा है, तो वह भी उसी दलदल का हिस्सा दिख रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस शख्स को खुद पर भी ट्रस्ट इश्यू है और सामने वाले पर भी, और इस तरह के माइंडसेट के साथ न केवल इंसान खुद कंफ्यूज रहता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी भारी कन्फ्यूजन पैदा करता है। घर के भीतर का यह मानसिक द्वंद्व अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।