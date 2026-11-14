समय रैना के शो में आई ‘सलमा दीवानी’ लड़की है हिंदू, भाग्यश्री तर्के है नाम, वेब सीरीज में कर चुकी हैं काम

समय रैना के शो में आई लड़की सलमा दीवनी है हिंदू (Photo Source- Twitter/@VinitYaduvnsh)
Indias Got Latent Season 2 contestant Salma Deewani is Hindu: एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना का चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) सीजन 2 अपने अनूठे अंदाज और तीखे ह्यूमर को लेकर इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसी शो के दौरान एक ऐसा किरदार सामने आया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। हम बात कर रहे हैं शो में 'सलमा दीवानी' के रूप में नजर आईं उस वायरल लड़की के बारे में जिसे जिसने भी देखा उसने मुस्लिम समझ लिया। खुद समय रैना ने भी उन्हें नाम की वजह से मजाक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वायरल गर्ल का वीडियो सामने आया, उसका असली नाम भी सामने आ गया। वह मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है जिसका नाम भाग्यश्री तर्के (Bhagyashree Tarke) है।
शो में सलमा दीवानी बनकर आई भाग्यश्री तर्के ने मंच पर कोई वास्तविक या अनियोजित किरदार के रूप में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि वह अपने एक प्रसिद्ध थिएटर किरदार को निभा कर रही थीं। उन्होंने हैदराबादी लहजे और खास दखनी उर्दू में कॉमेडी करते हुए मंच पर एंट्री ली थी। उनके तीखे पंचलाइन्स और हाजिरजवाबी ने शो के होस्ट समय रैना की भी बोलती बंद कर दी थी। दोनों के बीच की नोकझोक और रोस्टिंग सेशन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उनकी परफॉर्मेंस के क्लिप्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए।
उनकी एक्टिंग की गहराई इतनी जबरदस्त थी कि शुरुआती कुछ पलों के लिए दर्शकों को यह भ्रम हो गया कि वह वास्तव में कोई हैदराबादी 'सलमा' हैं। लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि यह एक पूरी तरह से गढ़ा हुआ और मंझा हुआ नाटकीय अभिनय था, जिसे भाग्यश्री ने अपनी कला के दम पर पर्दे पर उतारा था।
'सलमा दीवानी' के रूप में रातों-रात सुर्खियां बटोरने वाली भाग्यश्री तर्के कोई नई कलाकार नहीं हैं, बल्कि उनका एक्टिंग की दुनिया में एक लंबा और शानदार सफर रहा है। वह हैदराबाद की एक बेहद अनुभवी थिएटर कलाकार, लेखिका, निर्देशक और स्टूडेंट हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने से पहले भाग्यश्री प्रिंट पत्रकारिता में बतौर पत्रकार भी काम कर चुकी हैं।
उनकी आर्टिस्ट बैकग्राउंड की बात करें तो वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) की पूर्व छात्रा रही हैं। थिएटर की बारीकियों को उन्होंने बेहद करीब से सीखा है, जिसका असर उनके हर किरदार में साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि जब वह मंच पर 'सलमा दीवानी' बनकर उतरीं, तो उनका हर एक हाव-भाव और लहजा एकदम सटीक और जीवंत लगा।
भाग्यश्री तर्के की प्रतिभा सिर्फ थिएटर या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े और प्रतिष्ठित ओटीटी प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने साल 2023 में आई चर्चित और वेब सीरीज 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली' में 'वासिमा हुसैन' की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई थी।
समय रैना के शो पर उनके द्वारा दिखाए गए हुनर ने यह साबित कर दिया है कि जब एक प्रशिक्षित और मंझी हुई थिएटर कलाकार को सही मंच मिलता है, तो वह किस तरह दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ सकती है।
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