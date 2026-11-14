14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

समय रैना के शो में आई ‘सलमा दीवानी’ लड़की है हिंदू, भाग्यश्री तर्के है नाम, वेब सीरीज में कर चुकी हैं काम

Samay Raina Show: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में 'सलमा दीवानी' बनकर वायरल हुई कलाकार को लोग मुस्लिम समझ रहे थे लेकिन वह हिंदू हैं और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 14 Nov 2026, 2:30 PM IST

Indias Got Latent Season 2 contestant Salma is Hindi

समय रैना के शो में आई लड़की सलमा दीवनी है हिंदू (Photo Source- Twitter/@VinitYaduvnsh)

Indias Got Latent Season 2 contestant Salma Deewani is Hindu: एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना का चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) सीजन 2 अपने अनूठे अंदाज और तीखे ह्यूमर को लेकर इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसी शो के दौरान एक ऐसा किरदार सामने आया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। हम बात कर रहे हैं शो में 'सलमा दीवानी' के रूप में नजर आईं उस वायरल लड़की के बारे में जिसे जिसने भी देखा उसने मुस्लिम समझ लिया। खुद समय रैना ने भी उन्हें नाम की वजह से मजाक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वायरल गर्ल का वीडियो सामने आया, उसका असली नाम भी सामने आ गया। वह मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है जिसका नाम भाग्यश्री तर्के (Bhagyashree Tarke) है।

समय रैना के शो में आई 'सलमा दीवानी' निकली हिंदू

शो में सलमा दीवानी बनकर आई भाग्यश्री तर्के ने मंच पर कोई वास्तविक या अनियोजित किरदार के रूप में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि वह अपने एक प्रसिद्ध थिएटर किरदार को निभा कर रही थीं। उन्होंने हैदराबादी लहजे और खास दखनी उर्दू में कॉमेडी करते हुए मंच पर एंट्री ली थी। उनके तीखे पंचलाइन्स और हाजिरजवाबी ने शो के होस्ट समय रैना की भी बोलती बंद कर दी थी। दोनों के बीच की नोकझोक और रोस्टिंग सेशन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उनकी परफॉर्मेंस के क्लिप्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए।

स्काउट और लव गिल के विवाद पर भड़कीं गौहर खान, बोलीं- अंजान बनने का नाटक करना बेहद गलत

ये भी पढ़ें
Gauahar Khan Post On Scout and Love Gill Controversy

उनकी एक्टिंग की गहराई इतनी जबरदस्त थी कि शुरुआती कुछ पलों के लिए दर्शकों को यह भ्रम हो गया कि वह वास्तव में कोई हैदराबादी 'सलमा' हैं। लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि यह एक पूरी तरह से गढ़ा हुआ और मंझा हुआ नाटकीय अभिनय था, जिसे भाग्यश्री ने अपनी कला के दम पर पर्दे पर उतारा था।

पत्रकारिता से लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) तक का सफर

'सलमा दीवानी' के रूप में रातों-रात सुर्खियां बटोरने वाली भाग्यश्री तर्के कोई नई कलाकार नहीं हैं, बल्कि उनका एक्टिंग की दुनिया में एक लंबा और शानदार सफर रहा है। वह हैदराबाद की एक बेहद अनुभवी थिएटर कलाकार, लेखिका, निर्देशक और स्टूडेंट हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने से पहले भाग्यश्री प्रिंट पत्रकारिता में बतौर पत्रकार भी काम कर चुकी हैं।

उनकी आर्टिस्ट बैकग्राउंड की बात करें तो वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) की पूर्व छात्रा रही हैं। थिएटर की बारीकियों को उन्होंने बेहद करीब से सीखा है, जिसका असर उनके हर किरदार में साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि जब वह मंच पर 'सलमा दीवानी' बनकर उतरीं, तो उनका हर एक हाव-भाव और लहजा एकदम सटीक और जीवंत लगा।

सलमा दीवानी आ चुकी हैं वेब सीरीज में नजर

भाग्यश्री तर्के की प्रतिभा सिर्फ थिएटर या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े और प्रतिष्ठित ओटीटी प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने साल 2023 में आई चर्चित और वेब सीरीज 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली' में 'वासिमा हुसैन' की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई थी।

समय रैना के शो पर उनके द्वारा दिखाए गए हुनर ने यह साबित कर दिया है कि जब एक प्रशिक्षित और मंझी हुई थिएटर कलाकार को सही मंच मिलता है, तो वह किस तरह दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ सकती है।

सोनिया गांधी के सैटेलाइट दौरे और विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौत को कंगना रनौत ने आपस में जोड़ा! किया पोस्ट

ये भी पढ़ें
Kangana Ranaut Link Sonia Gandhi satellite visit after 2 years Vikram Sarabhai mysteriously death in his sleep
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.