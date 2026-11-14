समय रैना के शो में आई ‘सलमा दीवानी’ लड़की है हिंदू, भाग्यश्री तर्के है नाम, वेब सीरीज में कर चुकी हैं काम

Indias Got Latent Season 2 contestant Salma Deewani is Hindu: एक बार फिर कॉमेडियन समय रैना का चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) सीजन 2 अपने अनूठे अंदाज और तीखे ह्यूमर को लेकर इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसी शो के दौरान एक ऐसा किरदार सामने आया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। हम बात कर रहे हैं शो में 'सलमा दीवानी' के रूप में नजर आईं उस वायरल लड़की के बारे में जिसे जिसने भी देखा उसने मुस्लिम समझ लिया। खुद समय रैना ने भी उन्हें नाम की वजह से मजाक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वायरल गर्ल का वीडियो सामने आया, उसका असली नाम भी सामने आ गया। वह मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है जिसका नाम भाग्यश्री तर्के (Bhagyashree Tarke) है।