‘पैसों की जरूरत नहीं, बस काम चाहिए’, वायरल वीडियो के बाद शरद कपूर ने CINTAA से लगाई गुहार

Sharad Kapoor Financial Condition: फिल्म 'जोश' में अपनी दमदार अदाकारी से पहचानी बनाने वाले एक्टर शरद कपूर इन दिनों अपने हालिया वायरल वीडियो और सेहत को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके 4 पालतू कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजने और उनके वॉकर के सहारे चलने के वीडियो सामने आने के बाद फैंस की चिंता बढ़ गई थी और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब खुद एक्टर ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि उन्हें पैसों की कोई तंगी नहीं है, बल्कि वे सिर्फ अच्छे काम की तलाश में हैं।