‘मुझ पर ही ज्यादा हमले करेंगे’, समय रैना के शो में आने से पहले करण जौहर को क्यों सता रहा है डर?

Koffee With Karan Guests Samay Raina: कॉमेडियन समय रैना जल्द ही करण जौहर के फेमस सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में दस्तक देने वाले हैं। उनके साथ कॉमेडियन तन्मय भट्ट और फिल्ममेकर फराह खान भी शो के काउच पर बैठेंगे। इस खास एपिसोड को लेकर करण जौहर ने खुद एक मजेदार खुलासा किया है। बता दें, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस एपिसोड में सबसे ज्यादा निशाना उन पर ही बनाया जाएगा।