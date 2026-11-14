पैसा जरूरी नहीं, भारी-भरकम फीस के बाद भी ठुकराते हैं ऑफर! पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्मों की पसंद पर किया खुलासा

Pankaj Tripathi On Movie Choice: भारतीय सिनेमा जगत में अपनी सहज अदाकारी और दमदार डायलॉग डिलीवरी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का सफर तय कर लिया है और अब वह अपने जीवन और करियर के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां फिल्मों के चुनाव को लेकर उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। 50 साल के हो चुके पंकज त्रिपाठी का कहना है कि अब वह पैसों के बड़े चेक या अवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते। उनके लिए पैसा अब जरूर नही रहा।