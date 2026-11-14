Ramayana Box Office Collection Day 9: रामायण ने 9 दिनों में रच डाला इतिहास! ‘छावा’- ‘एनिमल’ का लाइफटाइम रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Ramayana Box Office Collection Day 9: नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए आयाम गढ़ दिए हैं। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म अपनी रिलीज के शुरुआती दिनों से ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इस भव्य सिनेमैटिक क्रिएशन ने महज 10 दिन से भी कम समय में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये के बड़े क्लब में शानदार एंट्री कर ली है। फिल्म का 9वें दिन का भी कलेक्शन सामने आ गया है। इसने आंधी कलेक्शन करते हुए छावा-एनिमल को भी मात दे डाली है।