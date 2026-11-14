Ramayana Box Office Collection Day 9: रामायण ने 9 दिनों में रच डाला इतिहास! ‘छावा’- ‘एनिमल’ का लाइफटाइम रिकॉर्ड किया ध्वस्त

फिल्म रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@bollywood_0077)
Ramayana Box Office Collection Day 9: नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए आयाम गढ़ दिए हैं। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म अपनी रिलीज के शुरुआती दिनों से ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इस भव्य सिनेमैटिक क्रिएशन ने महज 10 दिन से भी कम समय में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये के बड़े क्लब में शानदार एंट्री कर ली है। फिल्म का 9वें दिन का भी कलेक्शन सामने आ गया है। इसने आंधी कलेक्शन करते हुए छावा-एनिमल को भी मात दे डाली है।
Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म रामायण ने रिलीज के 9वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। देश भर में 22,993 से ज्यादा शो में प्रदर्शन करते हुए फिल्म ने 13 नवंबर यानी शुक्रवार 47.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसमें अकेले हिंदी वर्जन का योगदान 36.25 करोड़ रुपये रहा, जबकि मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु संस्करणों ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा प्रदर्शन किया।
इन आंकड़ों के साथ फिल्म का भारत में रामायण का कुल ग्रॉस कलेक्शन 732.20 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 612.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म बहुत जल्द भारत में ही 800 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर लेगी। वहीं दूसरी ओर, विदेशी बाजारों (Overseas) में भी फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां नौवें दिन 25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 378.50 करोड़ रुपये हो गया है। इन सबको मिलाकर 'रामायण पार्ट 1' का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 1,110.70 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है।
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 'रामायण' ने विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' (जिसने पिछले साल 601.57 करोड़ रुपये कमाए थे) के लाइफटाइम इंडिया कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले यह फिल्म रणबीर कपूर की 'एनिमल' (556.36 करोड़ रुपये) और शाहरुख खान की 'पठान' (544.28 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुकी है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 'रामायण' ने महज आठ दिनों के अंदर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली 2' को इस मुकाम तक पहुंचने में करीब 10 से 11 दिन का समय लगा था। यह रणबीर कपूर के करियर की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में जगह बनाई है।
नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, डीएनईजी (DNEG) और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस द्वारा निर्मित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश महाबली रावण के रूप में नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने इस एपिक ड्रामा को दो भागों में बनाने की योजना बनाई है। इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल को लेकर यह भी घोषणा कर दी गई है कि दिवाली 2028 पर रिलीज होने वाले अगले भाग में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे। फिलहाल पहले भाग की अपार सफलता यह साबित करती है कि दर्शकों को यह पौराणिक प्रस्तुति बेहद पसंद आ रही है।
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