Moushumi Chatterjee Husband Death: अभिनेत्री मौसमी चटर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, पति का हुआ निधन

विवाह के बाद कपल मुंबई आ गया था। जहां मौसमी चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि जयंत ने भी अपनी रचनात्मक यात्रा जारी रखी। कपल की दो बेटियां थीं- मेघा मुखर्जी और पायल मुखर्जी। लेकिन, साल 2019 में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा और असहनीय दुख आया, जब उनकी बड़ी बेटी पायल का महज 45 साल की उम्र में निधन हो गया। पायल लंबे समय से जुवेनाइल डायबिटीज से पीड़ित थीं और कोमा में रहने के कारण 2017 से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रही थीं। बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए मौसमी और जयंत ने 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था ताकि वह अपनी बेटी की गार्जियनशिप प्राप्त कर सकें।