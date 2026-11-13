Student of the Year After Dark Review: कैंपस की चमक के पीछे सिमटे कई राज, डबल रोल में नजर आईं शनाया कपूर

वेब सीरीज रिव्यू (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
Student of the Year After Dark Web Series Review: ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर आफ्टर डार्क’ अपनी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को एक नई स्टोरीलाइन और बदले हुए अंदाज के साथ पेश करती है। यहां कॉलेज की रंगीन दुनिया के साथ दोस्ती, आपसी होड़ और निजी रिश्तों की पेचीदगियां भी कहानी का हिस्सा हैं। हालांकि, इस बार घटनाओं का केंद्र रोमांस या ग्लैमर नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी घटना है, जिसके जवाब तलाशते हुए कहानी आगे बढ़ती है। छह एपिसोड वाली यह सीरीज शुरुआत से ही अपने अलग टोन के जरिए ध्यान खींचती है।
सेंट टेरेसा कॉलेज की लोकप्रिय छात्रा आयशा मलिक की अचानक मौत के बाद कहानी का पूरा फोकस बदल जाता है। उसकी जुड़वां बहन अदिति इस घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझने निकलती है। कॉलेज के भीतर मौजूद लोगों से उसका सामना होता है और धीरे-धीरे ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो कई रिश्तों की तस्वीर बदल देते हैं। हर नए खुलासे के साथ कहानी में संदेह और जिज्ञासा की गुंजाइश बढ़ती जाती है।
आयशा और अदिति के रूप में शनाया कपूर को एक ही कहानी में दो अलग-अलग व्यक्तित्वों को निभाने का अवसर मिला है। दोनों बहनों की मौजूदगी और उनके आसपास का माहौल अलग है, इसलिए इस भूमिका में केवल लुक का अंतर दिखाना पर्याप्त नहीं था। किरदारों के स्वभाव और भावनात्मक स्थितियों को अलग पहचान देना भी जरूरी था। शनाया इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और सीरीज में उनकी दोहरी भूमिका कहानी का प्रमुख आकर्षण बनती है।
‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’का नाम सुनते ही कॉलेज की मस्ती, फैशन, रिश्ते और युवा प्रतिस्पर्धा की तस्वीर सामने आती है। लेकिन ‘After Dark’ इस परिचित दुनिया को रहस्य और थ्रिलर के तत्वों से जोड़ती है। यहां किरदारों की सामाजिक छवि के साथ उनके निजी राज भी अहमियत रखते हैं। फ्रेंचाइजी के जॉनर में किया गया यह बदलाव इसे पहले के संस्करणों से अलग खड़ा करता है।
रीमा माया ने निर्देशन और लेखन के जरिए कॉलेज ड्रामा को एक अलग दृष्टिकोण से पेश करने की कोशिश की है। शॉर्ट फिल्मों के बाद वे इस सीरीज के साथ लंबे फॉर्मेट में अपनी रचनात्मक शैली लेकर आई हैं। कहानी में रहस्य को धीरे-धीरे सामने लाने और किरदारों के आपसी संबंधों को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है। कुछ हिस्सों में उनकी प्रस्तुति प्रभावी है, लेकिन सभी घटनाओं को एक समान गति से आगे बढ़ाने में सीरीज पूरी तरह सफल नहीं हो पाती।
दिविक शर्मा, अभिनव सिंह, मान्या ग्रोवर, दीया दामिनी और आदि मलिक कहानी के युवा संसार को आकार देते हैं। इनके साथ शीबा चड्ढा, खालिद सिद्दीकी, नीरज काबी और विवेक गोम्बर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। अनुभवी कलाकारों की उपस्थिति कहानी को एक अतिरिक्त गंभीरता देती है, जबकि युवा कलाकार कॉलेज के माहौल को विश्वसनीय बनाने में योगदान करते हैं। फिर भी कुछ सहायक किरदारों को अधिक गहराई मिलती तो उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता था।
सीरीज की कहानी में संभावनाएं भरपूर हैं, लेकिन पटकथा हर मोड़ पर उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाती। कुछ किरदारों के फैसलों के पीछे की वजहें स्पष्ट नहीं होतीं, जबकि चुनिंदा घटनाओं को बेहतर ढंग से समझाने की जरूरत महसूस होती है। कुछ एपिसोड में कहानी अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, जिससे घटनाओं का रोमांच प्रभावित होता है। अधिक चुस्त संपादन और बेहतर स्क्रीनप्ले से इसकी गति तथा प्रभाव दोनों को बढ़ाया जा सकता था।
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' अपनी फ्रेंचाइजी की पुरानी छवि से बाहर निकलकर दर्शकों को एक अलग अनुभव देने की कोशिश करती है। शनाया कपूर का डबल रोल, कॉलेज के अंदर छिपे रहस्यों की परतें और कहानी का बदला हुआ जॉनर इसकी खूबियों में शामिल हैं। हालांकि लेखन और रफ्तार से जुड़ी कुछ कमियां मौजूद हैं, फिर भी नया नजरिया इसे देखने योग्य बनाता है। सस्पेंस के साथ युवा ड्रामा पसंद करने वालों को यह सीरीज निराश नहीं करेगी।
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