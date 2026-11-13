Student of the Year After Dark Review: कैंपस की चमक के पीछे सिमटे कई राज, डबल रोल में नजर आईं शनाया कपूर

Student of the Year After Dark Web Series Review: ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर आफ्टर डार्क’ अपनी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को एक नई स्टोरीलाइन और बदले हुए अंदाज के साथ पेश करती है। यहां कॉलेज की रंगीन दुनिया के साथ दोस्ती, आपसी होड़ और निजी रिश्तों की पेचीदगियां भी कहानी का हिस्सा हैं। हालांकि, इस बार घटनाओं का केंद्र रोमांस या ग्लैमर नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी घटना है, जिसके जवाब तलाशते हुए कहानी आगे बढ़ती है। छह एपिसोड वाली यह सीरीज शुरुआत से ही अपने अलग टोन के जरिए ध्यान खींचती है।