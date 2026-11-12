जो मर्द है वो बेटा ही पैदा करेगा- जब नसीरूद्दीन शाह के दिमाग में बैठी थी यह बात, बेटी हुई तो बड़े नाखुश थे

परवीन से नसीर की मुलाक़ात अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में हुई थी। तब वह एमबीबीएस फ़ाइनल ईयर में पढ़ रही थीं। उनकी मां वहां पढ़ाती थीं। परवीन पहले करांची (पाकिस्तान) में पिता के साथ रहती थीं, लेकिन बाद में मां के साथ रहने लगी थीं। उनके माता-पिता बहुत पहले अलग हो चुके थे। परवीन भारत में रहने के लिए एक एक बाद दूसरे कोर्स में दाखिला लेते रहती थीं। इसी क्रम में उन्होंने मां के साथ रहते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। एक दिन नसीर 'तस्वीर महल' सिनेमाघर के बाहर पोस्टर निहार रहे थे। तभी परवीन पर उनकी नजर पड़ी थी और पहली ही नजर में वह उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वह उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों अलीगढ़ जैसे शहर में सीधे जाकर किसी लड़की से बात करना आसान नहीं था। एक दिन 'द चेयर्स' (नाटक) के अभ्यास के दौरान उन्हें मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदली और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों माता-पिता भी बन गए। लेकिन, यहां से ज़िंदगी अलग मोड़ लेने लगी और अंत में दोनों के रास्ते अलग हो गए।