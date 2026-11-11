काजी तौकीर पर जमकर भड़के अभिनेता नमन शॉ, मनीष गोयल पर लगे आरोपों के समर्थन में खुलकर आए आगे

Naman Shaw On Qazi Touqeer allegation Manish Goel: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में इन दिनों रिश्तों के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और आए दिन नए विवाद खड़े हो रहे हैं। शो का नया एपिसोड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें कंटेस्टेंट काजी तौकीर और वरिष्ठ अभिनेता मनीष गोयल के बीच हुई एक बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। काजी के उस बयान और उसके बाद उनके रवैये पर अब टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता नमन शॉ (Naman Shaw) ने कड़ी आपत्ति जताई है। नमन ने खुलकर मनीष गोयल का समर्थन किया है और काजी तौकीर के उस बर्ताव की आलोचना की है, जिसे उन्होंने मजाक के नाम पर की गई एक गंभीर टिप्पणी बताया है।