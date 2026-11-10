मौत से क्या डरना, उसे तो आना है’, डायलॉग के साथ रिलीज हुआ ‘मातृभूमि’ का ट्रेलर, दमदार अंदाज में नजर आए सलमान खान

जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान स्टारर इस फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) रखा गया था, लेकिन फिल्म की कहानी और उसमें दिखाई गई घटनाओं को लेकर हुई चर्चा के कारण मेकर्स ने इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया। खबरों के अनुसार, क्लीयरेंस प्रक्रियाओं और फिल्म के संवेदनशील विषय को लेकर चल रही अटकलों के बीच, इसकी रिलीज की तारीख कई बार बदली गई। हालांकि, मुंबई में हुए 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। बता दें कि ट्रेलर को इसी 4 नवंबर को सेंसर बोर्ड से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिल चुका है।