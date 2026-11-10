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बिल्डिंग में लगी आग से बाल-बाल बचा दिव्यांका त्रिपाठी का परिवार, सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट

Divyanka Tripathi Tribute to Security Guard: दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया कि दिवाली से एक रात पहले मुंबई की जिस इमारत में वे रहती हैं, वहां आग लग गई थी। इस घटना में वे, उनके पति विवेक दहिया, उनके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य तो बच गए, लेकिन उनकी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड, धनपत की मौत हो गई।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 10 Nov 2026, 1:53 PM IST

Divyanka Tripathi Tribute to Security Guard

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए लिखा इमोशनल नोट। (फोटो सोर्स: @divyankatripathidahiya/instagram)

Divyanka Tripathi Tribute to Security Guard: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर दुख जताते हुए एक भावुक नोट लिखा है। दिवाली से एक रात पहले उनकी मुंबई स्थित रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस दुखद घटना को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि जब आग लगी, तब वे, विवेक, उनके बच्चे, परिवार के सदस्य और स्टाफ घर पर ही थे, और समय रहते वे वहां से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत

मंगलवार, 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर दिव्यांका ने लिखा, "कुछ नुकसान अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाते हैं, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।" उन्होंने याद किया कि जब वे अपने जुड़वां बेटों को घर लेकर आई थीं, तो उनका स्वागत करने और उन्हें आशीर्वाद देने वालों में धनपत सबसे पहले लोगों में से एक थे। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने और विवेक ने सोचा था कि आने वाले सालों में धनपत उनके बच्चों को बड़े होते देखेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे।

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दिव्यांका ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने उस शाम बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन किसी वजह से उनका निकलना टलता रहा। आग लगने के समय वे घर पर ही थे, इसलिए उन्हें खतरे का समय रहते पता चल गया और वे अपने बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए।

'विवेक दहिया और मेरे लिए इस खबर को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था'

उन्होंने लिखा, "विवेक और मेरे लिए इस खबर को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। जब हम एक दोस्त के घर पर रुके हुए थे, तब भी हम यही उम्मीद और प्रार्थना कर रहे थे कि काश यह सच न हो।"

एक्ट्रेस ने कहा कि इस दिवाली आग ने उनके घर की रौनक तो फीकी कर ही दी थी, लेकिन एक कीमती जान के चले जाने से उनके दिलों में ऐसा अंधेरा छा गया है, जिसे कोई भी रोशनी दूर नहीं कर सकती।

धनपत अंकल, आप कभी भी सिर्फ हमारी बिल्डिंग के गार्ड नहीं थे

दिल से श्रद्धांजलि देते हुए दिव्यांका ने लिखा, "धनपत अंकल, आप कभी भी सिर्फ हमारी बिल्डिंग के गार्ड नहीं थे। आप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, एक ऐसे इंसान जिस पर हम भरोसा करते थे, और जिसके बारे में हमने सोचा था कि वह हमारे बच्चों के भविष्य में भी शामिल रहेंगे।"

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वह और विवेक उन्हें उस नेक इंसान के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर उनका घर में स्वागत किया था।

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