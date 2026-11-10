बिल्डिंग में लगी आग से बाल-बाल बचा दिव्यांका त्रिपाठी का परिवार, सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट

मंगलवार, 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर दिव्यांका ने लिखा, "कुछ नुकसान अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाते हैं, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।" उन्होंने याद किया कि जब वे अपने जुड़वां बेटों को घर लेकर आई थीं, तो उनका स्वागत करने और उन्हें आशीर्वाद देने वालों में धनपत सबसे पहले लोगों में से एक थे। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने और विवेक ने सोचा था कि आने वाले सालों में धनपत उनके बच्चों को बड़े होते देखेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे।