‘कॉफी विद करण 9’ में साथ दिखेंगे सिद्धार्थ-कियारा, बेडरूम में रोल-प्ले के सवाल पर एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

'कॉफी विद करण 9' से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फोटोज। (फोटो सोर्स: @karanjohar/instagram)
Koffee With Karan 9 Sidharth Malhotra Kiara Advani: एक्टर और सेलिब्रिटी कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर के मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन यानी सीजन 9 में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस शो पर कपल की पहली जॉइंट अपीयरेंस होगी। यह एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि कियारा दोबारा से मां बनने वाली हैं और शो में अपना बेबी बंप दिखाती नजर आ रही हैं।
करण जौहर ने हाल ही में, मंगलवार 10 नवंबर को 'कॉफी विद करण 9' का एक नया प्रोमो जारी किया, जिसमें कियारा और सिद्धार्थ एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। कियारा लाल रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनका बेबी बंप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि कपल ने हाल ही में इस एपिसोड की शूटिंग की है।
प्रोमो के दौरान, करण ने कियारा और सिद्धार्थ की शादी का जिक्र किया। इस पर कियारा ने करण की शादी में की गई डांस परफॉरमेंस को लेकर उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, "शाहिद ने सोचा कि 'चलो, मैं भी उनके साथ डांस कर लेता हूं', लेकिन आपने तो उन्हें स्टेज से ही हटा दिया।" कियारा की यह बात सुनकर करण अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
बातचीत तब और दिलचस्प हो गई जब करण ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या वे और कियारा ऑफ-स्क्रीन 'रोल-प्ले' करते हैं और क्या उन्होंने कभी कोई खास किरदार निभाया है। इस सवाल के जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, "हम काम को घर नहीं लाना चाहते, और खासकर अपने बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं।"
इसके अलावा, शो के एक मजेदार सेगमेंट में करण ने कियारा से पूछा कि वह ऐसा क्या करती हैं जिससे उनकी 'डेट नाइट' सिर्फ डिनर पर ही खत्म न हो जाए। इस सवाल का जवाब देते हुए, एक्ट्रेस ने अपने बेबी बंप पर हाथ रखते हुए कहा, "बस अभी," जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा दिए।
बता डडें कि कियारा और सिद्धार्थ ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में एक प्राइवेट फंक्शन में सात फेरे लिए थे। उनकी शादी में परिवार के करीबी सदस्य और फिल्म इंडस्ट्री से उनके दोस्त शामिल हुए थे।
कियारा और सिद्धार्थ के घर 15 जुलाई, 2025 को उनकी पहली संतान, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने 'सराया मल्होत्रा' रखा। 7 अक्टूबर को, इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक साझा पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा की और अपने फैंस व फॉलोअर्स के साथ यह खुशी साझा की।
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