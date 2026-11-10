‘कॉफी विद करण 9’ में साथ दिखेंगे सिद्धार्थ-कियारा, बेडरूम में रोल-प्ले के सवाल पर एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

Koffee With Karan 9 Sidharth Malhotra Kiara Advani: एक्टर और सेलिब्रिटी कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर के मशहूर टॉक शो 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन यानी सीजन 9 में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस शो पर कपल की पहली जॉइंट अपीयरेंस होगी। यह एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि कियारा दोबारा से मां बनने वाली हैं और शो में अपना बेबी बंप दिखाती नजर आ रही हैं।