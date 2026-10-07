करण जौहर से भूमि पेडनेकर तक, कियारा आडवाणी की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार

बता दें, पिछले साल नवंबर (2025) में ही कियारा और सिद्धार्थ पहली बार माता-पिता बने थे। बेटी साराया के आने के बाद कियारा ने तुरंत काम पर वापसी की और यश (Yash) के साथ फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) की शूटिंग पूरी की। राज शमानी के पॉडकास्ट में मदरहुड पर बात करते हुए कियारा ने कहा था कि मां बनने के बाद वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई हैं और मातृत्व ने उन्हें और भी ज्यादा शेरनी' बना दिया है।