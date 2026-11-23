रामायण फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ramayana Box Office Collection 22 Nov: दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही 'रामायण' एक-एक करके बॉक्स ऑफिस के कई रिकार्ड्स तोड़ती जा रही है। देखा जाए तो त्योहारों के सीजन का फिल्म को काफी फायदा मिला, जिससे पहले हफ्ते में फिल्म ने अच्छी कमाई की और आगे के दिनों में भी कमाई का ये सिलसिला जारी है। रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म अब अपने तीसरे हफ्ते में है, और इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी होती दिख रही है। हालांकि, तीसरे वीकेंड पर कमाई में एक बार फिर उछाल आया, और फिल्म का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गया है।
Sacnilk के मुताबिक, 18वें दिन तक 'रामायण' ने भारत में 16,270 शोज के जरिए 35.60 करोड़ की कमाई की है। इस कमाई में फिल्म के हिंदी वर्जन के 13,850 शोज से 26.25 करोड़ का योगदान रहा, जबकि मलयालम वर्जन के 869 शोज से 3.40 करोड़ और कन्नड़ वर्जन के 449 शोज से 2.50 करोड़ कमाए। वहीं, तमिल वर्जन के 645 शोज से 2.40 करोड़ और तेलुगु वर्जन के 457 शोज से 1.05 करोड़ रुपयों की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 942.75 करोड़ रुपये हो गया है।
|भाषा
|शोज की संख्या
|कमाई
|हिंदी
|13,850
|26.25 करोड़ रुपये
|मलयालम
|869
|3.40 करोड़ रुपये
|कन्नड़
|449
|2.50 करोड़ रुपये
|तमिल
|645
|2.40 करोड़ रुपये
|तेलुगु
|457
|1.05 करोड़ रुपये
|कुल
|16,270
|35.60 करोड़ रुपये
जानकारी के लिए बता दें कि 4000 करोड़ के बजट में बनी रामायण के पहले पार्ट 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' ने रिलीज के 18वें दिन तक भारत में लगभग 942.75 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन तकरीबन 1,712.79 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
|दिन
|तारीख
|भारत में कमाई (नेट)
|वर्ल्डवाइड कमाई (ग्रॉस)
|पहला दिन
|5 नवंबर
|64.85 करोड़ रुपये
|117.84 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन
|6 नवंबर
|48.05 करोड़ रुपये
|87.12 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन
|7 नवंबर
|69.80 करोड़ रुपये
|126.88 करोड़ रुपये
|चौथा दिन
|8 नवंबर
|56.15 करोड़ रुपये
|101.79 करोड़ रुपये
|पांचवां दिन
|9 नवंबर
|107.50 करोड़ रुपये
|195.68 करोड़ रुपये
|छठा दिन
|10 नवंबर
|94.10 करोड़ रुपये
|171.20 करोड़ रुपये
|सातवां दिन
|11 नवंबर
|70.65 करोड़ रुपये
|128.55 करोड़ रुपये
|आठवां दिन
|12 नवंबर
|53.50 करोड़ रुपये
|97.31 करोड़ रुपये
|नौवां दिन
|13 नवंबर
|48.10 करोड़ रुपये
|87.35 करोड़ रुपये
|दसवां दिन
|14 नवंबर
|72.90 करोड़ रुपये
|132.28 करोड़ रुपये
|11वां दिन
|15 नवंबर
|75 करोड़ रुपये
|136.08 करोड़ रुपये
|12वां दिन
|16 नवंबर
|32 करोड़ रुपये
|58.16 करोड़ रुपये
|13वां दिन
|17 नवंबर
|28.60 करोड़ रुपये
|51.92 करोड़ रुपये
|14वां दिन
|18 नवंबर
|23.20 करोड़ रुपये
|42.04 करोड़ रुपये
|15वां दिन
|19 नवंबर
|19.35 करोड़ रुपये
|35.12 करोड़ रुपये
|16वां दिन
|20 नवंबर
|15.75 करोड़ रुपये
|28.58 करोड़ रुपये
|17वां दिन
|21 नवंबर
|27.65 करोड़ रुपये
|50.25 करोड़ रुपये
|18वां दिन
|22 नवंबर
|35.60 करोड़ रुपये
|64.62 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|18 दिन
|942.75 करोड़ रुपये
|1,712.79 करोड़ रुपये
'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरा के दिन यानी रिलीज से 15 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। जब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची, तब तक दुनिया भर में इसके 200 करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके थे। नामित मल्होत्रा की फिल्म ने भारत में 64.85 करोड़ के साथ ओपनिंग की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग है। फिल्म ने अगले दो दिनों में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, सोमवार को 107 करोड़ (नेट) और मंगलवार को 94 करोड़ (नेट) की कमाई की, जो भारतीय सिनेमा में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का नया रिकॉर्ड है। पहले हफ्ते के अंत तक, 'रामायण' ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' दो भागों में बनी एक बहुत बड़ी भारतीय फिल्म है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण के और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट में रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा), लारा दत्ता (रानी कैकेयी), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और काजल अग्रवाल (मंदोदरी) की भूमिका में हैं। फिल्म के अंत में निर्माताओं ने यह भी पुष्टि की कि 'रामायण: पार्ट 2' - जिसके पहले 2027 में रिलीज होने की उम्मीद थी - अब दिवाली 2028 में रिलीज होगी।
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