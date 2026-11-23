Ramayana Box Office Collection 22 Nov: दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही 'रामायण' एक-एक करके बॉक्स ऑफिस के कई रिकार्ड्स तोड़ती जा रही है। देखा जाए तो त्योहारों के सीजन का फिल्म को काफी फायदा मिला, जिससे पहले हफ्ते में फिल्म ने अच्छी कमाई की और आगे के दिनों में भी कमाई का ये सिलसिला जारी है। रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म अब अपने तीसरे हफ्ते में है, और इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी होती दिख रही है। हालांकि, तीसरे वीकेंड पर कमाई में एक बार फिर उछाल आया, और फिल्म का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गया है।