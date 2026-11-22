Tiger Shroff first appearance after firing incident: मुंबई में उस समय हड़कंप मच गया था, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी हुई थी, और उसमें वह बाल-बाल बचे थे। लेकिन उनका ड्राइवर गंभीर रुप से घायल हुआ था। अब उस घटना के बाद पहली बार 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' में टाइगर श्रॉफ सार्वजनिक रूप से नजर आए। इस समारोह में टाइगर ने गणेश वंदना पर शानदार डांस किया, लेकिन परफॉरमेंस के दौरान मंच पर अचानक एक ऐसे मेहमान की एंट्री हो गई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया- एक डॉग, जो अचानक स्टेज पर पहुंच गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।