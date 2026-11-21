Kajal Agarwal Indian 2 Set Incident: साउथ और बॉलीवुड अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान हुए उस दर्दनाक हादसे को याद किया है, जिसमें उनकी जान बाल-बाल बची थी। फरवरी 2020 में चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्म के सेट पर एक भारी क्रेन गिर गई थी। इस हादसे में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे।