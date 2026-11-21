आंचल चड्डा का जो वीडियो सामने आया है वह हेमा चौधरी के इंस्टाग्राम पेज 'ऑफिशियल बेजुबान ट्रस्ट' पर शेयर किया गया है। जिसमें मड आइलैंड के बेजुबान शेल्टर से बात करते हुए आंचल ने बताया कि वह वहां की रेसिडेंट और फीडर हैं, करीब 600 से अधिक कुत्तों की देखभाल और फीडिंग से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन शेल्टर में आग लग गई थी, लेकिन यह किसने लगाई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आंचल के मुताबिक, रात में हेमा का फोन आने के बाद उन्होंने तुरंत आठ-दस लड़कों को भेजा और शेल्टर स्टाफ के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की।