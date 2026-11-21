Hema Chaudhary accused using sharad kapoor for Publicity: अभिनेता शरद कपूर और उनके चार कुत्तों को बचाने व देखभाल से जुड़े मामले में जहां लोग मदद के लिए आगे आ रहे थे, वहीं उनके 4 डॉग्स को अपने NGO ले जाने वाली हेमा चौधरी पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। उन्हें स्कैमर कहा जा रहा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के संस्थापक शिराज भारतीय अहमद ने लगाए हैं। अहमद ने हेमा चौधरी पर एक्टर की हालत को पब्लिसिटी और आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना बताया है। उन्होंने हेमा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और शरद कपूर की खराब हालत पर भी बात की है।