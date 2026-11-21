हेमा चौधरी पर शरद कपूर का पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल के लगे आरोप (Photo Source- Instagram/official_bezubaantrust)
Hema Chaudhary accused using sharad kapoor for Publicity: अभिनेता शरद कपूर और उनके चार कुत्तों को बचाने व देखभाल से जुड़े मामले में जहां लोग मदद के लिए आगे आ रहे थे, वहीं उनके 4 डॉग्स को अपने NGO ले जाने वाली हेमा चौधरी पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। उन्हें स्कैमर कहा जा रहा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के संस्थापक शिराज भारतीय अहमद ने लगाए हैं। अहमद ने हेमा चौधरी पर एक्टर की हालत को पब्लिसिटी और आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना बताया है। उन्होंने हेमा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और शरद कपूर की खराब हालत पर भी बात की है।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें शिराज भारतीय अहमद ने दावा किया कि वह 23 अक्टूबर से शरद कपूर से जुड़े मामले को देख रहे थे, लेकिन एक्टर की गरिमा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी परेशान हालत का वीडियो सार्वजनिक नहीं किया। अहमद का आरोप है कि हेमा चौधरी बाद में इस मामले में शामिल हुईं, एक विजिट के दौरान एक्टर को रिकॉर्ड किया और प्रचार पाने के लिए फुटेज अपलोड कर दी।
अहमद ने हेमा पर अपने NGO 'बेजुबान' के नाम पर पैसों से जुड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है, जिन्हें वह वीडियो सीरीज में सामने लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 23 अक्टूबर को दौरे के दौरान हेमा के स्टाफ ने चुपके से रिकॉर्डिंग की थी और दावा किया कि एक्टर को मेडिकल मदद व रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, जबकि चार कुत्तों की सही देखभाल न होने पर उन्हें गोद दिए जाने की बात भी कही। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं, इन आरोपों के जवाब में हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट डाला। जिसमें उन्होंने कहा कि एक लाचार इंसान का और कितना तमाशा बनाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शरद कपूर सामान व कचरे से भरे कमरे में नजर आए और उनके चार कुत्ते भी दिखे। संवेदनशील दृश्यों को देखते हुए कई यूजर्स ने वीडियो हटाने की अपील भी की।
हेमा ने दावा किया कि यह फुटेज 24 अक्टूबर को उनके स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर ने बनाई थी, जब अहमद और एक अन्य शख्स भी मौजूद थे, और 18 दिनों तक कोई जवाब न मिलने के बाद उन्होंने स्थिति सामने रखने का फैसला किया। एक अन्य वीडियो में उन्होंने बताया कि चारों कुत्ते एक शेल्टर में सुरक्षित हैं।
इसके अलावा, हेमा ने मड आइलैंड के धरावाली गांव स्थित अपने बेजुबान शेल्टर के पास रखे लकड़ी के स्टॉक में संदिग्ध आग लगने का आरोप लगाया और कहा कि करीब 40 अन्य कुत्तों के साथ-साथ शेल्टर की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। उन्होंने रात भर धमकियां मिलने और एनजीओ बंद कराने की चेतावनी दिए जाने का भी जिक्र किया है, साथ ही करिश्मा तन्ना, रिधिमा पंडित, जॉन अब्राहम, नेहा माहेश्वरी और असलम शेख को टैग किया। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों और कथित आग व धमकियों को लेकर किसी आधिकारिक पुष्टि या जांच की जानकारी सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन