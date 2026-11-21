Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार 20 नवंबर रिलीज के 16वें दिन सभी पांच भाषाओं के कुल 15,497 शो से फिल्म ने 16.30 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है जो गुरुवार के Rs 19.35 करोड़ से 15.8% कम है। इससे इसकी घरेलू नेट टोटल Rs 880.05 करोड़ हो गई है। विदेशों में, फिल्म ने शुक्रवार को Rs 8 करोड़ कमाए। हिंदी वर्शन ने शुक्रवार को 13,322 शो से 12 करोड़ रुपये नेट कमाकर डोमेस्टिक कलेक्शन में टॉप किया है और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मलयालम वर्शन में सबसे ज़्यादा 45.1% ऑक्यूपेंसी रही और इसने 794 शो से 1.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। सभी पांच भाषाओं में, फिल्म ने 16वें दिन 15,497 शो दिखाए।