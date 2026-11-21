रणबीर कपूर की फिल्म रामायण ने 16वें दिन किया कमाल कलेक्शन (Photo Source- imdb)
Ramayana Box Office Collection Day 16: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' ने सिनेमाघरों में तीसरे हफ्ते में कदम रख दिया है। इसके बावजूद इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म 5 नवंबर रिलीज के दिन से भी धुआंधार कमाई कर बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। 16वें दिन भी फिल्म एक शानदर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। शुक्रवार, 20 नवंबर को फिल्म ने भारत में शनदार प्रदर्शन कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म नई ऊंचाइयां छू रही है और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,574.60 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है।
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार 20 नवंबर रिलीज के 16वें दिन सभी पांच भाषाओं के कुल 15,497 शो से फिल्म ने 16.30 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है जो गुरुवार के Rs 19.35 करोड़ से 15.8% कम है। इससे इसकी घरेलू नेट टोटल Rs 880.05 करोड़ हो गई है। विदेशों में, फिल्म ने शुक्रवार को Rs 8 करोड़ कमाए। हिंदी वर्शन ने शुक्रवार को 13,322 शो से 12 करोड़ रुपये नेट कमाकर डोमेस्टिक कलेक्शन में टॉप किया है और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मलयालम वर्शन में सबसे ज़्यादा 45.1% ऑक्यूपेंसी रही और इसने 794 शो से 1.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। सभी पांच भाषाओं में, फिल्म ने 16वें दिन 15,497 शो दिखाए।
रामायण के हिंदी वर्शन ने भारत में 16वें दिन सबसे ज़्यादा कमाई की, 13,322 शो में 15.4% ऑक्यूपेंसी के साथ 12 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। मलयालम वर्शन ने 794 शो में 45.1% की सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की, 1.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।तमिल वर्जन ने 533 शो से 38.9% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.10 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि कन्नड़ वर्जन ने 399 शो से 32% ऑक्यूपेंसी के साथ 1 करोड़ रुपये नेट कमाए। तेलुगु वर्जन ने 449 शो से 18.2% ऑक्यूपेंसी के साथ 45 लाख रुपये नेट कमाए।
|दिन
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|Day 16
|16.30 करोड़ रुपये
|Day 15
|19.35 करोड़ रुपये
|Day 14
|23.20 करोड़ रुपये
|Day 13
|28.35 करोड़ रुपये
|Day 12
|32.00 करोड़ रुपये
|Day 11
|75.00 करोड़ रुपये
|Day 10
|72.90 करोड़ रुपये
|Day 9
|48.10 करोड़ रुपये
|Day 8
|53.50 करोड़ रुपये
|Day 7
|70.65 करोड़ रुपये
|Day 6
|94.10 करोड़ रुपये
|Day 5
|107.50 करोड़ रुपये
|Day 4
|56.15 करोड़ रुपये
|Day 3
|69.80 करोड़ रुपये
|Day 2
|48.05 करोड़ रुपये
|Day 1
|64.85 करोड़ रुपये
|Total Collection
|880.83 करोड़ रुपये
कहानी भगवान राम की यात्रा, उनके वनवास, रावण द्वारा सीता का अपहरण और उसके बाद अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच लड़ाई के बारे में है। फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर जीतने वाले कंपोजर हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने बनाया है, जबकि टेरी नोटरी और गाय नॉरिस एक्शन टीम का हिस्सा हैं।इसे नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की कास्ट में सनी देओल, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे एक्टर शामिल हैं। वहीं, भगवान राम का रोल अभिनेता रणबीर कपूर और माता सीता साई पल्लवी बनी हैं। जबकि लंकापति रावण का किरदार यश ने निभाया है।
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