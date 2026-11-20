Ramayana Box Office Collection Day 15: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' ने सिनेमाघरों में 15 दिन पूरे करने के बाद भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। गुरुवार, 19 नवंबर को फिल्म ने भारत में ताबड़तोड़ कलेक्शन कर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म के लिए केवल हिंदी ही नहीं बल्कि मलयालम में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। वर्ल्डवाइड से लेकर ग्राॉस कलेक्शन में भी फिल्म ने बाजी मारी है और बॉलीवुड की धुरंधर 2 से लेकर एनिमल को भी मात दे दी है। गुरुवार को भी फिल्म ने धुआंधार कमाई कर मेकर्स को भी हैरान कर दिया है। 4000 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सफलता के नए आयाम गढ़ रही है।