'प्रताप' एक गंभीर विषय पर बनी एक्शन-ड्रामा थ्रिलर है, जिसमें हमेशा लाइम-लाइट में रहने वाले एक पॉवरफुल पुलिस अधिकारी के जीवन के उस हिस्से को दर्शाया गया है जब वह विषम परिस्थितियों में अर्श से फर्श पर आ गिरता है और एक विडिओ के चलते उसे जेल में एक आम कैदी की तरह संघर्ष करता है और जब पूरा सिस्टम और समाज उसके खिलाफ होता है तो कैसे वह अकेले अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और न्याय पाने की कोशिश करता है। अमित साध सहित फिल्म में एक से बढ़कर एक धुरंधर कलाकार मौजूद हैं जो अपने अभिनय से दर्शकों को सम्मोहित कर लेते हैं। फिल्म की कहानी शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखती है। फिल्म पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखी जा सकती है। अगर आपको जेल, पुलिस और कोर्ट-कचहरी से जुड़ी कहानियों के साथ मंझे हुए कलाकारों का दमदार अभिनय देखना हो तो यह आपके लिए मस्ट वाच मूवी है।