Bollywood reaction on Mumbai Tree cutting: फिल्म इंडस्ट्री हो या देश का कोई भी बड़ा मुद्दा सोनी राजदान अक्सर अपनी राय रखती हुईं नजर आती है। एक बार फिर उनका बेबाक पोस्ट चर्चा में आ गया है। उन्होंने मुंबई के वर्सोवा स्थित 'नाना नानी पार्क' में पेड़ों की कटाई पर बात की है। इसके अलावा अभिनेत्री दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने भी इसे लेकर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। काटे गए पुराने पेड़ों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और सख्त नोट लिखा है, जिसने पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों का ध्यान खींच लिया है।