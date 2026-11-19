Ananya Pandey On Ahaan Pandey And Aneet Padda: बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे अक्सर अपनी फिल्मों, निजी जिंदगी और परिवार के साथ अपने खूबसूरत रिश्तों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान फिल्ममेकर करण जौहर ने जब अनन्या से उनके भाई और 'सैयारा' (Saiyaara) की बड़ी सफलता को लेकर सवाल किया, तो अनन्या के फिल्म सैयारा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। उन्होंने अपने भाई के लंबे संघर्ष, काम के लिए जुनून और इस बड़ी उपबल्धि पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने अनीक पड्डा को लेकर भी बयान दिया।