Sameera Reddy On Nana Patekar: हिंदी सिनेमा के सबसे सशक्त और बेबाक अभिनेताओं में शुमार रहे दिवंगत नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उन्होंने 8 अक्टूबर को इसी साल दुनिया को अलविदा कहा था। उनके निधन के बाद से ही उनके फैंस और दोस्त उनके बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं तो कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। अब इसी लिस्ट में अभिनेत्री समीरा रेड्डी का नाम भी जुड़ चुका है। उन्होंने नाना पाटेकर के कैरेक्टर को लेकर राज खोला है। उन्होंने बताया कि असल जिंदगी में वह कैसे इंसान थे और उनके साथ काम करने के अपने अनुभवों और उन अनदेखे पहलुओं को भी शेयर किया है।