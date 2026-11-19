समीरा रेड्डी ने नाना पाटेकर को लेकर दिया बयान (Photo Source- Instagram/reddysameera)
Sameera Reddy On Nana Patekar: हिंदी सिनेमा के सबसे सशक्त और बेबाक अभिनेताओं में शुमार रहे दिवंगत नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उन्होंने 8 अक्टूबर को इसी साल दुनिया को अलविदा कहा था। उनके निधन के बाद से ही उनके फैंस और दोस्त उनके बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं तो कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। अब इसी लिस्ट में अभिनेत्री समीरा रेड्डी का नाम भी जुड़ चुका है। उन्होंने नाना पाटेकर के कैरेक्टर को लेकर राज खोला है। उन्होंने बताया कि असल जिंदगी में वह कैसे इंसान थे और उनके साथ काम करने के अपने अनुभवों और उन अनदेखे पहलुओं को भी शेयर किया है।
समीरा रेड्डी ने हिंदुस्तान टाइम्स संग खास बातचीत की। अपने शुरुआती करियर के दिनों को याद करते हुए समीरा ने बताया कि 'टैक्सी नंबर 9211' की शूटिंग के दौरान वह इंडस्ट्री में नई थीं। उस वक्त उन्हें यह जानकर बेहद हैरानी और खुशी हुई थी कि नाना पाटेकर पर्दे के पीछे कितने बड़े समाजसेवी हैं। उन्होंने नाना पाटेकर के साथ 'डरना मना है' (2003) और 'टैक्सी नंबर 9211' (2006) जैसी फिल्मों में काम किया है।
समीरा रेड्डी ने कहा कि नाना ने कई चैरिटी और संस्थाओं को चुपचाप दिल खोलकर आर्थिक मदद दी, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया या पब्लिसिटी नहीं चाही। समीरा ने कहा, "जहां कई कलाकार अपने अच्छे कामों के बारे में लगातार बात करते हैं, वहीं उन्होंने सब कुछ खामोशी से किया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। तभी मेरे मन में उनके लिए एक नई इज्जत पैदा हुई, साथ ही वह एक जबरदस्त एक्टर भी थे।"
एक्टिंग के लिहाज से भी समीरा मानती हैं कि नाना पाटेकर से सीखने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने याद किया कि उस फिल्म के दौरान वह और जॉन अब्राहम दोनों ही युवा और नए कलाकार थे, और राघव शास्त्री के उस परतदार व बेबाक टैक्सी ड्राइवर के किरदार को नाना जिस तरह निभाते थे, वह किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी सीख थी।
मिलन लूथरिया के निर्देशन में बनी 'टैक्सी नंबर 9211' में नाना पाटेकर ने राघव शास्त्री और जॉन अब्राहम ने जय मित्तल की भूमिका निभाई थी, जबकि समीरा रूपाली के किरदार में नजर आई थीं। गोवा में 8 अक्टूबर को नाना पाटेकर के निधन के बाद डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच नहीं सके। आज भी समीरा के दिल में एक शानदार अभिनेता के साथ-साथ एक संवेदनशील इंसान के रूप में नाना पाटेकर की जगह कायम है।
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