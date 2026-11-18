मोहम्मद इकबाल मेमन के रूप में जन्मे, मिर्ची पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप था। 1 जून 2004 को, 'फॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन डेजिग्नेशन एक्ट' के तहत उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इतना ही नहीं उसका नाम कथित ड्रग तस्करी के मामलों और 1993 के बॉम्बे बम धमाकों से जुड़ी जांच में भी सामने आया था। 14 अगस्त 2013 को मिर्ची की मौत हो गई। इस फिल्म का निर्देशन कुणाल देशमुख ने किया है और इसमें विजय वर्मा तथा जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में हैं।