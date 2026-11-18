Sonakshi Sinha on Rahul Gandhi Comment: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। जहां पूरा देश कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अपने माता-पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बचपन के एक निजी और पारिवारिक किस्से को लेकर बयानबाजी कर रहा हैं। वहीं, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। इस पूरे विवाद और हो रही आलोचनाओं के बीच अब अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।