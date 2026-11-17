रामायण में अपनी को-स्टार शीबा चड्ढा की तारीफ करते हुए लारा कहती हैं, “वो, क्या शानदार कलाकार हैं! मंथरा के बिना कैकेयी का किरदार इतना मजबूत नहीं बन पाता। ये दोनों किरदार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इनके बीच का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। भले ही मंथरा संकुचित सोच वाली और चालबाज रही हो, लेकिन कैकेयी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव था। यह एक बहुत ही पेचीदा और जटिल रिश्ता है।” इसके आगे, लारा ने उस बैकस्टोरी के बारे में बताती हैं, “कैकेयी पुरुषों से भरे परिवार में जन्मी इकलौती बेटी थी। जन्म के समय ही उसकी मां का निधन हो गया था। उसका पालन-पोषण मंथरा ने किया था। इसलिए, मंथरा के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक दाई या देखभाल करने वाली का नहीं था। कई मायनों में, वह उसके लिए एक मां के समान थी।” एक योद्धा राजकुमारी के रूप में पली-बढ़ी कैकेयी, ठीक अपनी भविष्य की बहू सीता (साई पल्लवी) की तरह, रथ चलाने में भी माहिर थी। वह अपने भाइयों के रथ चलाती थी और शादी के बाद अपने पति दशरथ (अरुण गोविल) का रथ भी चलाती थी।