रामायण ने 12वें दिन किया कमाल (Photo Source- Twitter/@Its_CineHub)
Ramayana Box Office Collection Day 12: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर मेगा-बजट पौराणिक फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर धमाल दूसरे हफ्ते जारी है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ जुटना बंद नहीं हुई है। फिल्म लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात दे रही है। भले ही डेली कलेक्शन में थोड़ी कमी आई है लेकिन फिल्म का कलेक्शन भारत में लगभग 800 करोड़ पहुंच गया है, जिसमें इसके हिंदी वर्शन का ज़्यादातर हिस्सा है। फिल्म अपने डब वर्शन में भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, जिससे पूरे भारत में इसकी अच्छी कमाई बनी हुई है। सोमवार को भी फिल्म ने धुआंधार कमाई की है।
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने अपनी रिलीज के 12वें दिन 16 नवंबर को भारतभर में 22,365 शो के जरिए जबरदस्त 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है। भले ही यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले करीब 57% कम है, लेकिन सोमवार होने के हिसाब से यह प्रदर्शन बेहद शानदार माना जा रहा है।
भाषा के आधार पर बात करें तो हिंदी संस्करण अभी भी सबसे आगे बना हुआ है, जिसने 17,742 स्क्रीनिंग से 23.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसके अलावा, मलयालम वर्जन ने 2.85 करोड़, कन्नड़ ने 2 करोड़, तमिल ने 1.90 करोड़ और तेलुगु ने 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इन आंकड़ों को मिलाकर फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब बढ़कर 792.60 करोड़ रुपये हो गया है और यह जल्द ही 800 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अब इस रामायण को एक और बड़ा वैश्विक सम्मान मिलने जा रहा है। गोवा में आगामी 20 नवंबर से शुरू होने जा रहे 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में इसे BRICS सेगमेंट की ओपनिंग स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, इस विशेष सेगमेंट में सभी 11 BRICS सदस्य देशों के साथ-साथ पार्टनर देशों की चुनिंदा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों को भारतीय सिनेमा और उसकी अनूठी कहानी कहने की कला से रूबरू कराना है।
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा तथा यश द्वारा सह-निर्मित इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा रवि दुबे, अदिनाथ कोठारे, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, इंदिरा कृष्णन और अरुण गोविल जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का बहुप्रतीक्षित सीक्वल, जिसमें सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे, साल 2028 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
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