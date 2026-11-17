Ramayana Box Office Collection Day 12: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर मेगा-बजट पौराणिक फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर धमाल दूसरे हफ्ते जारी है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ जुटना बंद नहीं हुई है। फिल्म लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात दे रही है। भले ही डेली कलेक्शन में थोड़ी कमी आई है लेकिन फिल्म का कलेक्शन भारत में लगभग 800 करोड़ पहुंच गया है, जिसमें इसके हिंदी वर्शन का ज़्यादातर हिस्सा है। फिल्म अपने डब वर्शन में भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, जिससे पूरे भारत में इसकी अच्छी कमाई बनी हुई है। सोमवार को भी फिल्म ने धुआंधार कमाई की है।