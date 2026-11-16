Ramayana Box Office Collection 15 Nov: बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही ‘रामायण’, दूसरे रविवार को रचा नया इतिहास

Ramayana Box Office Collection Day 11: भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर मेगा-बजट पौराणिक फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर जादू छाया हुआ है। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से ही इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों और टिकट खिड़की पर अपना मजबूत कब्जा जमा लिया है। दिवाली की लंबी छुट्टियों का इसे भरपूर फायदा मिला, जिसके बाद शुरुआती हफ्ते के ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने अपने दूसरे रविवार को एक और बड़ा मुकाम हासिल करते हुए बॉलीवुड में नया इतिहास रच दिया है।