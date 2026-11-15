‘रामायण’ में भगवान विष्णु के किरदार को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म! प्रणेश सुवरी का वीडियो हुआ वायरल

Pranesh Suvvari role play Lord Vishnu role in Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मेगा-बजट फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। 5 नवंबर को रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर इस भव्य महाकाव्य में भगवान विष्णु की भूमिका कौन निभा रहा है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि शायद यह किरदार सौरभ राज जैन या फिर खुद रणबीर कपूर निभा रहे हैं, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है और उस कलाकार की पहचान सामने आ गई है जिन्होंने इस दिव्य भूमिका को जीवंत किया है।