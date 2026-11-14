सोनिया गांधी के सैटेलाइट दौरे और विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौत को कंगना रनौत ने आपस में जोड़ा! किया पोस्ट

Kangana Ranaut On Sonia Gandhi satellite visit: राजनीतिक गलियारों में उस समय से विवाद छिड़ा हुआ है जब से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की एक नई किताब लॉन्च हुई हैं। किताब के आने के साथ ही उस पर प्रतिक्रियाओं और बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर गांधी परिवार पर तीखा निशाना साधा है। कंगना ने अपने पोस्ट में सोनिया गांधी के सैटेलाइट दौरे और विक्रम साराभाई की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके इस नए हमले ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है।