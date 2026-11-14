सोनिया गांधी के सैटेलाइट दौरे और विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौत को कंगना रनौत ने आपस में जोड़ा! किया पोस्ट

Kangana Ranaut On Sonia Gandhi satellite visit: राजनीतिक गलियारों में उस समय से विवाद छिड़ा हुआ है जब से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की एक नई किताब लॉन्च हुई हैं। किताब के आने के साथ ही उस पर प्रतिक्रियाओं और बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर गांधी परिवार पर तीखा निशाना साधा है। कंगना ने अपने पोस्ट में सोनिया गांधी के सैटेलाइट दौरे और विक्रम साराभाई की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके इस नए हमले ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है।
कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया पोस्ट शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें यह दावा करते हुए सवाल पूछा गया कि सोनिया गांधी ने अपनी शादी के महज दो महीने बाद ही एक सैटेलाइट सेंटर का दौरा क्यों किया था और उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? इसी स्क्रीनशॉट को कंगना ने पोस्ट करते हुए एक तीखा सवाल उठाया है और विक्रम साराभाई से जोड़ा।
विक्रम साराभाई, जिन्हें "भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक" (Father of the Indian Space Programme) माना जाता है, 30 दिसंबर 1971 की सुबह अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। उनकी रहस्यमयी मौत ने उस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब कंगना रनौत ने इसी घटनाक्रम को सोनिया गांधी के शुरुआती दौर के उस दौरे से जोड़ते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कंगना रनौत ने इस पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, "आपकी शादी एक ऐसे नए देश में होती है जहां का परिवेश और संस्कृति बिल्कुल अलग है, लेकिन आप तुरंत ही सैटेलाइट सेंटर का दौरा करती हैं और फिर 2 साल बाद, काम के सिलसिले में गए विक्रम साराभाई 52 साल की उम्र में नींद में ही रहस्यमय तरीके से चल बसते हैं।"
कंगना के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया है। एक तरफ जहां उनके समर्थक इस पोस्ट को लेकर विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और कांग्रेस समर्थक इसे पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च के ठीक बाद इस तरह के पुराने मामलों का उठना यह साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।
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