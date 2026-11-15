मौसमी चटर्जी का पति जयंत मुखर्जी के निधन पर छलका दर्द, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल नोट

बता दें, जयंत मुखर्जी और अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की प्रेम कहानी और शादी किसी मिसाल से कम नहीं रही है। दोनों की शादी को 50 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। मौसमी चटर्जी ने छोटी उम्र में अपनी प्रसिद्ध बंगाली फिल्म 'बालिका बधू' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, तभी कम उम्र में उनकी शादी जयंत से तय हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी ने बताया था कि जब उनकी सगाई तय हुई थी, तब वह क्लास 10वीं में थीं और उसके तुरंत बाद उनका विवाह हो गया था।