‘एक सरनेम और साथ में परफॉर्मेंस की वजह से होती थी गलतफहमी…’, सुदेश भोसले ने आशा भोसले को लेकर किया खुलासा

दिग्गज गायिका आशा जी के साथ अपने गहरे जुड़ाव को बयां करते हुए सुदेश भोसले ने बताया कि साल 1986 से लेकर अब तक यानी पिछले 40 सालों में वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि आशा जी ने शायद ही कभी उनके बिना किसी शो में डुएट गाया हो। उन्होंने एक पुराना इंटरव्यू के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "अगर मैं एक-दो शो में नहीं होता था, तो वह मुझसे कहती थीं, 'तुम आज शो में नहीं हो मैं देखती हूं, मैं कुछ सोलो गाऊंगी और ग्रीन रूम में आकर चुपचाप बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ डुएट नहीं गा सकती।'"