उपासना सिंह ने इंडस्ट्री के रवैये पर जताई नाराजगी। (फोटो सोर्स: @upasnasinghofficial/instagram)
Upasana Singh Shocking Revelation: 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से मशहूर हुईं उपासना सिंह ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात की। उन्होंने एक कॉमेडी रियलिटी शो में जज के तौर पर काम करने के दौरान हुई कुछ परेशान करने वाली घटनाओं का खुलासा किया। एक कंटेस्टेंट का भूख के कारण बेहोश हो जाना और प्रोड्यूसर का उसे मेडिकल मदद देने के बजाय उसकी तकलीफ को कैमरे में कैद करना, इन सब घटनाओं का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि क्या इंडस्ट्री ने इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया है। उन्होंने फिल्म सेट पर काम करने के असुरक्षित माहौल और पेमेंट में देरी के कारण कई एक्टर्स को होने वाली आर्थिक परेशानियों के बारे में भी बात की।
अंकुर सिंह के साथ बातचीत में उपासना सिंह ने एक कॉमेडी शो के बारे में बात करते हुए बताया कि एक कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के बीच में ही बेहोश हो गया था। उन्होंने बताया कि कई कंटेस्टेंट मुंबई तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास रहने और खाने-पीने का कोई सही इंतजाम नहीं होता, जबकि उनके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। आखिरकार उस कंटेस्टेंट को एक वैन में ले जाया गया। लेकिन, इसके बाद जो हुआ, उसने उन्हें हैरान कर दिया।
उपासना सिंह ने बताया, क्रू से डॉक्टर को बुलाने या इलेक्ट्रल पाउडर जैसी बुनियादी मदद का इंतजाम करने के बजाय, प्रोड्यूसर ने तुरंत कैमरा लाने को कहा ताकि कंटेस्टेंट की हालत को रिकॉर्ड किया जा सके। एक्ट्रेस ने बताया कि मेकर्स उससे यह पूछना चाहते थे कि क्या वह भूख की वजह से बेहोश हुआ है, और वे उसके लिए जूस या खाना मंगाने के बजाय उसकी तकलीफ को दर्शकों के लिए कैमरे में कैद करना चाहते थे।'
उपासना ने कहा, "उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचती रही कि क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि इंसानियत ही भूल गए हैं? हमारा पूरा ध्यान सिर्फ TRP पाने पर है। हम उसके माता-पिता के बारे में नहीं सोच रहे, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता?"
इसके आगे एक्ट्रेस ने एक और परेशान करने वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक लाइटमैन ऊंचाई से गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि तकनीशियन अक्सर लाइटिंग सेट करने के लिए 'तारापा' (ऊंचे प्लेटफॉर्म) पर काम करते हैं, और फिल्म सेट की भीषण गर्मी उनके काम करने की स्थिति को बहुत मुश्किल बना देती है। उपासना ने कहा कि उन्होंने ऐसे हालात में लोगों को मरते देखा है, जबकि फिल्म निर्माता मृतक को एक तरफ हटाकर शूटिंग जारी रखते हैं।
उन्होंने कहा, "मैं समझती हूं कि निर्माता शूटिंग में बहुत पैसा लगाते हैं, और इसे रोकने से भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या यह इन्वेस्टमेंट किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? यहां तक कि जब किसी अभिनेता की अचानक मौत हो जाती है, तो अगले ही दिन उसकी जगह किसी और को ले आया जाता है। मैं समझती हूं कि शो चलते रहना चाहिए और टेलीकास्ट के वादों को पूरा करना होता है, लेकिन कुछ बातें सच में दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाती हैं। ये बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने इंसानियत पूरी तरह खो दी है?"
भुगतान में देरी से जूझ रहे अभिनेताओं के बारे में बात करते हुए, उपासना सिंह ने उन कई प्रतिभाशाली कलाकारों की आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया, जो लगातार काम करने के बावजूद अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई अभिनेता दिन के 10,000 रुपये कमाता है और हफ्ते में पांच दिन काम करता है, तो उसकी कमाई 50,000 रुपये होगी। लेकिन, जब कोऑर्डिनेटर अपना 20 प्रतिशत कमीशन काट लेते हैं, तो अभिनेता के पास बहुत कम रकम बचती है।
उन्होंने आगे बताया कि टीवी सीरियलों का भुगतान अक्सर 90 दिनों के बाद मिलता है, और कुछ अभिनेताओं को तो चार महीने या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शो बंद हो जाता है और निर्माता अभिनेताओं से तय रकम का आधा हिस्सा ही लेने को कहते हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें चैनल से बस इतना ही पैसा मिला है। उन्होंने कहा, "सोचिए, मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने वाला कोई अभिनेता अपना गुजारा कैसे करता होगा?"
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