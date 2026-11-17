Upasana Singh Shocking Revelation: 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से मशहूर हुईं उपासना सिंह ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात की। उन्होंने एक कॉमेडी रियलिटी शो में जज के तौर पर काम करने के दौरान हुई कुछ परेशान करने वाली घटनाओं का खुलासा किया। एक कंटेस्टेंट का भूख के कारण बेहोश हो जाना और प्रोड्यूसर का उसे मेडिकल मदद देने के बजाय उसकी तकलीफ को कैमरे में कैद करना, इन सब घटनाओं का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि क्या इंडस्ट्री ने इंसानियत को पूरी तरह भुला दिया है। उन्होंने फिल्म सेट पर काम करने के असुरक्षित माहौल और पेमेंट में देरी के कारण कई एक्टर्स को होने वाली आर्थिक परेशानियों के बारे में भी बात की।