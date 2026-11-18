जावेद अख्तर के बयान पर शाइना एनसी ने दिया रिएक्शन (Photo Source- Twitter/@sprahajoshi)
Shaina NC React On Javed Akhtar Ram remark: भारतीय सिनेमा और राजनीति के गलियारों में इन दिनों फिल्म 'रामायण' और उससे जुड़े विचारों पर चर्चाएं जोरों पर हैं। मशहूर गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर द्वारा रामायण और भगवान राम के लिए अपनी पॉजिटिव सोच शेयर किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जानी-मानी राजनेता और शख्सियत शाइना एनसी (Shaina NC) का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जावेद अख्तर के उस बयान का खुलकर स्वागत किया है जिसमें उन्होंने रामायण की प्रासंगिकता और उसकी सराहना की थी।
शाइना एनसी ने ANI से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि गीतकार जावेद अख्तर भले ही पारंपरिक रूप से ईश्वर या आस्तिकता में बहुत अधिक विश्वास नहीं रखते हैं, इसके बावजूद वह 'रामायण' के महत्व को गहराई से स्वीकार करते हैं। शाइना ने साफ किया कि रामायण केवल किसी एक ईश्वर या पूजा-पद्धति की कथा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन जीने की एक बेहतरीन कला और मर्यादा सिखाती है।
उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि किस प्रकार समाज में एक-दूसरे का सम्मान किया जाना चाहिए, अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए, अपने भाइयों और परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने वचनों और वादों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए तथा हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए उसके लिए लड़ना चाहिए। शाइना के मुताबिक, जावेद अख्तर ने इसी मूल सच्चाई को पहचाना है और यही वजह है कि उन्होंने रामायण की सराहना की है।
शाइना एनसी ने आगे एक बेहद अहम और गहरी बात कहते हुए जोर दिया कि "भगवान राम कोई धर्म या मजहब नहीं हैं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है।" उन्होंने कहा कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि जावेद अख्तर जैसे दिग्गज विचारक ने यह बात समझी है कि रामायण हम सभी को भारतीय संस्कृति और हमारे संवैधानिक मूल्य सिखाती है।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज के समय में देश के हर नागरिक को इन बुनियादी मानवीय मूल्यों को समझना चाहिए और किसी को भी इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शाइना का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'रामायण' की अभूतपूर्व सफलता और कला जगत में इसके प्रभावों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस तरह राजनीतिक और कला जगत के दिग्गजों का एक मंच पर आकर सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन दर्शन पर बात करना समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है।
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