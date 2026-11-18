Shaina NC React On Javed Akhtar Ram remark: भारतीय सिनेमा और राजनीति के गलियारों में इन दिनों फिल्म 'रामायण' और उससे जुड़े विचारों पर चर्चाएं जोरों पर हैं। मशहूर गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर द्वारा रामायण और भगवान राम के लिए अपनी पॉजिटिव सोच शेयर किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जानी-मानी राजनेता और शख्सियत शाइना एनसी (Shaina NC) का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जावेद अख्तर के उस बयान का खुलकर स्वागत किया है जिसमें उन्होंने रामायण की प्रासंगिकता और उसकी सराहना की थी।