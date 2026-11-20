Ramayana-Dhuradhar Screening At IFFI 2026: भारत के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के 57वें संस्करण की शुरुआत 20 नवंबर से गोवा में हो गई है। इस साल फिल्म फेस्टिवल की थीम 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' यानी 'सीमाओं से परे कहानियां' रखी गई है। 28 नवंबर तक चलने वाले इस समारोह में दुनियाभर की फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा की कई चर्चित फिल्में और वेब सीरीज भी दिखाई जाएंगी।