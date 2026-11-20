Toot Gaya To Toot Gaya Dialogue: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले एक्टर रवि दुबे ने अपने काम को मिल रही प्रतिक्रियाओं पर खुशी जताई है। फिल्म में उनका डायलॉग 'टूट गया तो टूट गया' सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस पर ढेरों मीम्स बन चुके हैं। रवि का कहना है कि इन मीम्स को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उन्हें इस बात की खुशी है कि युवा पीढ़ी अपने अंदाज में फिल्म से जुड़ रही है।