इस पोस्ट के अनुसार, मुंबई के दादर में 'रामायण' के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि इसमें 'रामानंद सागर की रामायण' जैसे प्रामाणिक स्रोत का पालन नहीं किया गया है। वे इस बात से नाखुश हैं कि भगवान राम (जो भगवान विष्णु का अवतार हैं) को एक इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि राम और लक्ष्मण के किरदारों को 'रामानंद सागर की रामायण' के बजाय 'वाल्मीकि रामायण' के अनुसार दिखाया गया है। इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि विरोध करने वाले इन मूर्खों ने 'वाल्मीकि रामायण' की एक लाइन भी कभी नहीं पढ़ी होगी।