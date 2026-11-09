दिवाली के बाद मीका सिंह का इमोशनल पोस्ट, अपने करीबी को खोने के बाद नहीं मनाना चाहते थे त्योहार, फिर लिया बड़ा फैसला

Mika Singh Emotional Post On Diwali: बॉलीवुड के मशहूर गायक मीका सिंह (Mika Singh) इन दिनों अपने किसी गाने या ए्ल्बम को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए हुए हैं। सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट की है, जो चर्चा में आ गई है। इस साल दिवाली के पावन अवसर पर मीका ने दिल्ली में अपने परिवार, दोस्तों, टीम मेंबर्स और स्टाफ के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया। लेकिन, इस जश्न के पीछे एक ऐसा गम और गहरी भावना छिपी थी, जिसे गायक ने अपने फैंस के साथ खुलकर साझा किया है। मीका ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने कुछ बेहद करीबी दोस्तों को खो दिया है, जिसके चलते वे इस साल किसी भी तरह का त्योहार मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे।