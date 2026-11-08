‘एनिमल’ से ‘वध’ तक नेगेटिव रोल निभाने वाले सौरभ सचदेवा ने टाइपकास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं खुद को एक दायरे में नहीं बांधता’

रामायण एक्टर ने कहा, "जब 'सेक्रेड गेम्स' आई, तो मैं हैरान रह गया कि स्क्रीन टाइम बहुत कम होने के बावजूद मेरा किरदार इतना बड़ा बन गया। लोगों से मिले प्यार को देखकर मैं सच में हैरान था।" इसके आगे उन्होंने कहा, "जब लोग कहते हैं कि यह कुछ नया है, 'सतलुज' और 'एनिमल' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों किरदार जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं - तो मुझे लगता है कि यह एक तारीफ है, जैसे कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया हो।" "मुझे खुशी है।"