1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘रामायण’ को मिल रही आलोचनाओं के बीच सौरभ सचदेवा ने कही बड़ी बात, बोले- ‘फिल्म सही तरीके से बनी है’

Saurabh Sachdeva on Ramayana: फिल्म 'रामायण' को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच एक्टर सौरभ सचदेवा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि फिल्म सही तरीके से बनाई गई है और आलोचनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 1 Nov 2026, 12:52 PM IST

Saurabh Sachdeva on Ramayana

रामायण के एक सीन में सौरभ सचदेवा। (फोटो सोर्स: @saurabhsachdeva77/instagram)

Saurabh Sachdeva on Ramayana Criticism: एनिमल एक्टर सौरभ सचदेवा ने कहा है कि मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर हो रही ऑनलाइन चर्चा और लोगों की प्रतिक्रियाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने इसे बहुत सावधानी और प्रमाणिकता के साथ बनाया है। धार्मिक महाकाव्य पर आधारित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं और यश रावण का रोल निभा रहे हैं।

अलग-अलग तारीखों पर फिल्म के ट्रेलर्स रिलीज होने के बाद फिल्म को इसके विजुअल इफेक्ट्स और कास्टिंग को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का चयन भी शामिल है। 'एनिमल', 'इको' और 'पुष्पा 2: द रूल' जैसी फिल्मों में काम कर चुके सचदेवा ने कहा कि फिल्म की टीम को पता था कि धार्मिक विषयों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी तीखी हो सकती हैं।

रामायण को मिल रही आलोचनाओं पर क्या बोले सौरभ सचदेवा?

बता दें कि सौरभ सचदेवा 'रामायण' में मारीच का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को मिल रहे निगेटिव रिएक्शंस पर एक्टर ने कहा, "इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में लोगों के पास अपनी बात रखने के लिए एक मंच है, वे कुछ भी कह सकते हैं। अगर कहानी और भावनाएं सही ढंग से पेश नहीं की गई हैं, तो लोग फिल्म पसंद न आने की बात कर सकते हैं।"

‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

ये भी पढ़ें
Manoj Muntashir Adipurush Controversy

सचदेवा ने कहा, "यहां हमारी आस्था और धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो काफी संवेदनशील होती हैं। इसलिए, कई बार लोग बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं।"

हम डरे हुए नहीं हैं

अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है। इसमें कुछ भी बेवजह नहीं जोड़ा गया है और न ही हमने कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए किया है। फिल्म की डबिंग के दौरान मैंने जो कुछ भी देखा, उससे मुझे यही लगा कि इसे बहुत ही सुंदर और सही तरीके से बनाया गया है।" उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मारीच को पूरी तरह से विलेन माना जा सकता है या नहीं। वह विलेन के खेमे में तो है, लेकिन हमेशा इस दुविधा में रहता है कि उसे किस तरफ खड़ा होना चाहिए।"

अभिनेता ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी की तारीफ करते हुए उन्हें "शांत स्वाभाव का इंसान" बताते हुए कहा, "वे कभी परेशान या उत्तेजित नहीं होते।" मैंने उन्हें कभी किसी पर चिल्लाते हुए नहीं देखा, वे बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं। वे अक्सर कहते हैं, 'आप यह कर सकते हैं, आप वह कर सकते हैं'।" इसके आगे उन्होंने कहा, "उनका यह शांत स्वभाव दूसरों पर भी असर डालता है; अगर डायरेक्टर शांत रहते हैं, तो मैं भी शांत रहता हूं और मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती।"

इस फिल्म के बाद हॉलीवुड के लोग भी मुझे जानने लगेंगे

जब उनसे पूछा गया कि 'रामायण' के पहले भाग से उनके करियर पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ और साल काम मिलेगा, और फिल्में मिलेंगी, और लोग खुद मेरे पास आएंगे। मुझे लगता है कि हॉलीवुड के लोग भी मुझे जानने लगेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बड़ी हिट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जान पाएंगे, मुझे और फिल्में मिलेंगी और मैं अपने और भी फैंस का मनोरंजन कर पाऊंगा।"

फिल्म की रिलीज और कास्ट के बारे में

बता दें कि 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ होगी। इसे नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज़' ने उनकी कंपनी 'DNEG' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और रवि दुबे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बोलीं- फिल्म को झेलनी होगी कड़ी आलोचना

ये भी पढ़ें
Astrologer Prediction On Ramayana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

1 Nov 2026, 12:52 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रामायण’ को मिल रही आलोचनाओं के बीच सौरभ सचदेवा ने कही बड़ी बात, बोले- ‘फिल्म सही तरीके से बनी है’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

कार एक्सीडेंट में हनी सिंह के भतीजे की मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी

Honey Singh Nephew Death among two killed in Car Accident in jalandhar
बॉलीवुड

सफाई अभियान के दौरान आयशा खान पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- इसे सफाई कहते हैं या फोटो शूट?

Ayesha Khan Trolled after During Mumbai Clean-Up Drive Man Holds Hand Fan
बॉलीवुड

अंतिम विदाई के लिए घर लाया गया संजय गुप्ता का पार्थिव शरीर, पोस्टमॉर्टम में मौत की वजह का भी खुलासा

Sanjay Gupta Funeral
बॉलीवुड

‘अंडरवर्ल्ड ने हमें अलग कराया’, पत्नी से तलाक लेकर 7 साल बाद फिर संजय गुप्ता ने किया था प्रपोज, इंटरव्यू में बताई थी पूरी कहानी

Sanjay Gupta Wife
बॉलीवुड

तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा भाई- संजय गुप्ता की मौत पर भावुक हुए संजय दत्त

Sanjay Dutt Remembers Sanjay Gupta
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.