‘रामायण’ को मिल रही आलोचनाओं के बीच सौरभ सचदेवा ने कही बड़ी बात, बोले- ‘फिल्म सही तरीके से बनी है’

अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है। इसमें कुछ भी बेवजह नहीं जोड़ा गया है और न ही हमने कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए किया है। फिल्म की डबिंग के दौरान मैंने जो कुछ भी देखा, उससे मुझे यही लगा कि इसे बहुत ही सुंदर और सही तरीके से बनाया गया है।" उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मारीच को पूरी तरह से विलेन माना जा सकता है या नहीं। वह विलेन के खेमे में तो है, लेकिन हमेशा इस दुविधा में रहता है कि उसे किस तरफ खड़ा होना चाहिए।"