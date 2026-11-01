सफाई अभियान के दौरान आयशा खान पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- इसे सफाई कहते हैं या फोटो शूट?

Actress Ayesha Trolled During Mumbai Clean-Up Drive: अपने तोर-तरीकों और पब्लिसिटी के लिए मशहूर फिल्मी और टेलीविजन दुनिया में कई बार सितारों के अच्छे काम भी आलोचनाओं का विषय बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ धुरंधर फेम एक्ट्रेस आयशा खान (Ayesha Khan) के साथ। मुंबई में आयोजित एक बीच और शहर की सफाई ड्राइव में हिस्सा लेने के बाद आयशा खान सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। यह ड्राइव स्वच्छ पर्यावरण और 'ग्रीन दिवाली' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें कई हस्तियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस दौरान आयशा का एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया और लोगों ने इसे एक 'दिखावा' करार दिया।