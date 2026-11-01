लव गिल ने काश्ववी को वीकेंड का वार में दिया करारा जवाब, स्काउट पर बोलीं- अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर हो आप

Love Gill React Kaashvi character assassination: रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के घर में रिश्तों की उलझनें और गहमागहमी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है। वीकेंड का वार शो के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमें सलमान खान के साथ सभी कंटेस्टेंट बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान माहौल काफी गर्मा गया, जब कंटेस्टेंट लव गिल ने काश्ववी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का बेहद कड़ाई से जवाब दिया। हाल ही में काश्ववी और स्काउट के पांच साल पुराने रिश्ते को लेकर घर के अंदर काफी ड्रामा देखने को मिला था, जिसमें स्काउट की गर्लफ्रेंड ने लव गिल के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे। इस पूरे मामले पर अब लव गिल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कैमरे के सामने खुलकर अपना पक्ष रखा है और काश्ववी को करारा जवाब दिया है।