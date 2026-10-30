‘काजी तौकीर को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता’, अभिजीत सावंत ने बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट से की अपनी तुलना

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में काजी के साथ जुड़ाव के बारे में बात करते हुए अभिजीत ने कहा, "जब भी मैं उसे स्क्रीन पर देखता हूं, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है और मैं उसके लिए अच्छा ही सोचता हूं। अपने-अपने शो जीतने के बाद, हमारे सफर के शुरुआती दौर में लोगों ने हमें नहीं बख्शा। वे अक्सर ताने मारते थे कि 'अरे, वह कहां गया? शो जीतने के बाद कहां गायब हो गया?' जबकि उन्हें यह देखना चाहिए था कि हम उस समय क्या कर रहे थे।" उन्होंने आगे बताया कि कैसे रियलिटी शो जीतने वाले लोगों को अक्सर 'वन-शो वंडर' का लेबल दे दिया जाता है, अगर वे जीत के बाद लगातार लाइमलाइट में न रहें।