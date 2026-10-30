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‘काजी तौकीर को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता’, अभिजीत सावंत ने बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट से की अपनी तुलना

Abhijeet Sawant on Qazi Touqeer: सिंगर अभिजीत सावंत ने बताया कि कैसे इंडियन आइडल जीतने के बाद उन्हें 'वन-शो वंडर' कहा गया था। इसके साथ ही उन्होंने बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट काजी तौकीर की समझदारी और दृढ़ संकल्प रहने की तारीफ की और उन्हें रियलिटी शो के लिए शुभकामनाएं दीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 30 Oct 2026, 5:37 PM IST

Abhijeet Sawant on Qazi Touqeer

काजी तौकीर और अभिजीत सावंत की फोटोज। (फोटो सोर्स: @qazitouqeer_official and @abhijeetsawant73/instagram)

Abhijeet Sawant on Qazi Touqeer: इंडियन आइडल के पहले सीजन के विनर रहे अभिजीत सावंत ने बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वह काजी के सफर से गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं। सिंगर ने बताया कि काजी की मौजूदा स्थिति को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने याद किया कि कैसे रियलिटी शो जीतने के बाद उन्हें भी ताने सुनने पड़े थे और लोग पूछते थे कि वह अब कहां हैं। अभिजीत ने शोहरत के साथ आने वाली चुनौतियों के बावजूद जमीन से जुड़े रहने और अपने लक्ष्य पर फोकस रखने के लिए काजी की तारीफ की।

जब भी मैं काजी को स्क्रीन पर देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है-अभिजीत सावंत

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में काजी के साथ जुड़ाव के बारे में बात करते हुए अभिजीत ने कहा, "जब भी मैं उसे स्क्रीन पर देखता हूं, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है और मैं उसके लिए अच्छा ही सोचता हूं। अपने-अपने शो जीतने के बाद, हमारे सफर के शुरुआती दौर में लोगों ने हमें नहीं बख्शा। वे अक्सर ताने मारते थे कि 'अरे, वह कहां गया? शो जीतने के बाद कहां गायब हो गया?' जबकि उन्हें यह देखना चाहिए था कि हम उस समय क्या कर रहे थे।" उन्होंने आगे बताया कि कैसे रियलिटी शो जीतने वाले लोगों को अक्सर 'वन-शो वंडर' का लेबल दे दिया जाता है, अगर वे जीत के बाद लगातार लाइमलाइट में न रहें।

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इंडियन आइडल विनर ने काजी तौकीर की तारीफ में क्या कहा?

अभिजीत का मानना ​​है कि किसी से यह पूछने के बजाय कि शो जीतने के बाद उसने क्या किया है, लोगों को उसकी मौजूदा उपलब्धियों को पहचानना चाहिए। उन्होंने जमीन से जुड़े रहने और अपने सफर पर फोकस रखने के लिए काजी की सराहना की। इसके आगे सिंगर ने कहा कि 20-25 साल बाद किसी से मिलना और उसमें आज भी वही स्थिरता और समझदारी देखना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "इसी वजह से काजी आज वह इंसान बन पाया है जो वह है। जब भी मैं उसे स्टेज पर देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।"

काजी तौकीर ने अभिजीत सावंत से एक मैसेज भेजने के लिए क्यों कहा था?

गायक ने बताया कि उन्हें काजी का फोन आया था, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले शो के लिए एक वीडियो संदेश भेजने का अनुरोध किया था। उस बातचीत को याद करते हुए, अभिजीत ने कहा, "भाई, कश्मीर में आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो क्या आप कृपया मुझे एक मैसेज भेज सकते हैं?" अभिजीत ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने दर्शकों से शो देखने की अपील की। ​​उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उनकी सोच काफी मिलती-जुलती है, इसलिए वे अक्सर एक-दूसरे का हाल-चाल लेते रहते हैं। अंत में, गायक ने काजी को 'बिग बॉस 20' के सफर के लिए शुभकामनाएं दीं।

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Updated on:

30 Oct 2026, 5:37 PM IST

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