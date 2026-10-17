काजी तौकीर को मनीष गोयल ने दिखाया आईना, बोले- ‘मैं भी ऐसी-ऐसी कहानियां सुना सकता हूं’, बिग बॉस 20 में फिर गर्माया माहौल

हालांकि, इस पूरे मामले में आगे घरवालों के बीच क्या होता है और गुल्लु कनिका को क्या समझाते हैं, यह शो के आने वाले एपिसोड में ही साफ होगा। बिग बॉस 20 के इस प्रोमो में सिर्फ कनिका ही नहीं, बल्कि उदिति सिंह और माही विज के बीच भी तनातनी देखने को मिलती है। वहीं कनिका और अरिश्फा के बीच भी माहौल गरमाता नजर आता है। ऐसे में आने वाला एपिसोड घर में बढ़ते विवादों और कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव से भरपूर रहने वाला है।