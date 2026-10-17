गैंगस्टर ड्रामा सीरीज ‘AKKA’ का धमाकेदार टीजर आउट, कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे ने उड़ाया गर्दा, जानें रिलीज डेट

Gangster Drama Series AKKA Teaser Release: गैंगस्टर ड्रामा सीरीज देखने के शौकीन हैं। तो बस आपका इंतजार खत्म हुआ मिर्जापुर के बाद एक और धमाकेदार सीरीज ओटीटी की दुनिया में एक नई कहानी दस्तक देने जा रही है। इस बार पर्दे पर दो दमदार अभिनेत्रियां आमने-सामने नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की आने वाली सीरीज ‘अक्का’ की। इस गैंगस्टर ड्रामा का टीजर रिलीज हो चुका है। इसके साथ ही मेकर्स ने सीरीज की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। 1980 के दशक की कहानी पर बनी यह सत्ता, दुश्मनी और टकराव से भरपूर होने वाली है। ऐसे में दर्शकों की दिलचस्पी इस सीरीज को लेकर बढ़ गई है।