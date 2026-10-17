अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के बीच कितना है उम्र का फासला? दोनों की शादी हुई पक्की!

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन (फोटो सोर्स- IMDb)
Anirudh Ravichander-Kavya Maran Age Gap: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की शादी को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को काव्या मारन के माता-पिता ने उनकी शादी के रिसेप्शन के लिए न्योता दिया है। इसके बाद दोनों की शादी की खबरों को और बल मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी कर सकते हैं, जबकि 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन होने की बात कही जा रही है। हालांकि, अनिरुद्ध या काव्या ने अभी तक शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर काव्या मारन के माता-पिता कलानिधि मारन और कावेरी मारन की तस्वीरें शेयर की गईं। दोनों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
रिसेप्शन का निमंत्रण सामने आने के बाद अनिरुद्ध और काव्या की शादी को लेकर चल रही अटकलों को और मजबूती मिली है। हालांकि, शादी की तारीख, स्थान और अन्य कार्यक्रमों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
अनिरुद्ध रविचंदर का जन्म 16 अक्टूबर 1990 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। 17 अक्टूबर 2026 तक उनकी उम्र 36 साल है। वहीं काव्या मारन का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था और वह फिलहाल 34 साल की हैं।
इस तरह दोनों की उम्र में करीब एक साल और 10 महीने का अंतर है। यानी अनिरुद्ध काव्या से लगभग दो साल बड़े हैं। उम्र के इस अंतर को बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता और दोनों लगभग एक ही आयु वर्ग के हैं।
अनिरुद्ध और काव्या की डेटिंग की खबरें पिछले कुछ समय से सामने आती रही हैं। दोनों को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। कथित तौर पर दोनों को एक साथ डिनर पर भी देखा गया था, जिसके बाद उनके रिश्ते की चर्चा और तेज हो गई थी।
हालांकि, दोनों ने अपने निजी जीवन को काफी हद तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा है। न तो अनिरुद्ध ने और न ही काव्या ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान दिया है।
अब काव्या के माता-पिता द्वारा चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आमंत्रित किए जाने के बाद शादी की खबरों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स में ग्रीस में 11 नवंबर को शादी होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
अनिरुद्ध रविचंदर दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय संगीतकारों में शामिल हैं और उन्होंने कई चर्चित फिल्मों के लिए संगीत दिया है। वहीं काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ के तौर पर क्रिकेट जगत में एक जाना-पहचाना नाम हैं। अब दोनों की शादी की खबर ने मनोरंजन और क्रिकेट, दोनों क्षेत्रों के प्रशंसकों का ध्यान खींच लिया है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनिरुद्ध और काव्या नवंबर में शादी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को मिले रिसेप्शन के निमंत्रण ने इन अटकलों को जरूर मजबूत किया है, लेकिन दोनों की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही शादी की तारीख और कार्यक्रम की पूरी तस्वीर साफ होगी।
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