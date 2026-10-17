अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के बीच कितना है उम्र का फासला? दोनों की शादी हुई पक्की!

Anirudh Ravichander-Kavya Maran Age Gap: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की शादी को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को काव्या मारन के माता-पिता ने उनकी शादी के रिसेप्शन के लिए न्योता दिया है। इसके बाद दोनों की शादी की खबरों को और बल मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी कर सकते हैं, जबकि 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन होने की बात कही जा रही है। हालांकि, अनिरुद्ध या काव्या ने अभी तक शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।